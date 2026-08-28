Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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28.08.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology gewinnt am Freitagmittag an Boden
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 0,082 EUR zu.
Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 0,082 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,118 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,081 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50'261 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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