Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology gewinnt am Freitagmittag an Boden

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 0,082 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,118 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,081 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50'261 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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