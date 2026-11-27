Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,010 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'897 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,015 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,010 EUR. Bei 0,010 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 321 Aktien.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR. Derzeit notiert die Meyer Burger Technology-Aktie damit 91,525 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Mit Abgaben von 94,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Redaktion finanzen.ch

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