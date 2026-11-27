Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Meyer Burger Technology zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 20,0 Prozent auf 0,012 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. Bei 0,012 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,010 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16 Meyer Burger Technology-Aktien.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,118 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meyer Burger Technology-Aktie somit 89,831 Prozent niedriger. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 1.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Redaktion finanzen.ch

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