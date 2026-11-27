Mit einem Wert von 0,010 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'878 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,015 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,010 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 231 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,118 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meyer Burger Technology-Aktie somit 91,525 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2026 auf bis zu 0,001 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 94,000 Prozent würde die Meyer Burger Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Redaktion finanzen.ch

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