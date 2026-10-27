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27.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology behauptet sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,020 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,020 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'592 Punkten steht. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,021 EUR zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,020 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,021 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 307 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 0,236 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.080,000 Prozent. Bei 0,001 EUR fiel das Papier am 14.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 97,000 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Redaktion finanzen.ch
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