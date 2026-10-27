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27.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag stabil
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,020 EUR.
Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,020 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'503 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,021 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,020 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,021 EUR. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3 Stück gehandelt.
Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,236 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.080,000 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,001 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 3.233,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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