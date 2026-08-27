Meyer Burger Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Meyer Burger Technology

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 14,3 Prozent auf 0,060 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'208 Punkten steht. Bei 0,060 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,070 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 7'017 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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