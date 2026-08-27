Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag im Bärenmodus
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meyer Burger Technology nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 12,9 Prozent auf 0,061 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr um 12,9 Prozent auf 0,061 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,060 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,070 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 200 Stück.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie
Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!