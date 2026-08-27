Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag im Bärenmodus

Die Meyer Burger Technology-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr um 12,9 Prozent auf 0,061 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,060 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,070 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 200 Stück.

Redaktion finanzen.ch

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