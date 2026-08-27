Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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27.08.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt mit Abschlägen von 14,3 Prozent bei 0,060 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 14,3 Prozent auf 0,060 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'328 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,060 EUR aus. Bei 0,070 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Zuletzt wurden via Stuttgart 7'004 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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