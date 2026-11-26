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26.11.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag behauptet
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,010 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 0,010 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,012 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,010 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,010 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 60 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,118 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. 1.080,000 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 94,000 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Redaktion finanzen.ch
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