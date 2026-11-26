Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,010 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'789 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,010 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Bei 0,010 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 0,118 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.080,000 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,001 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meyer Burger Technology-Aktie damit 1.566,667 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember