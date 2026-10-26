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26.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 0,018 EUR.
Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,018 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'427 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,020 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,018 EUR. Bei 0,020 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 28 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 0,236 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.211,111 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 96,667 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Redaktion finanzen.ch
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