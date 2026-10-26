Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology zündet am Montagmittag Kursrakete

Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:28 Uhr 11,1 Prozent im Plus bei 0,020 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'464 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,020 EUR. Bei 0,020 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 33 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,236 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1.080,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 14.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meyer Burger Technology-Aktie mit einem Verlust von 97,000 Prozent wieder erreichen.

Redaktion finanzen.ch

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