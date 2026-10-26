|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology zündet am Montagmittag Kursrakete
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Meyer Burger Technology. Zuletzt stieg die Meyer Burger Technology-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 11,1 Prozent auf 0,020 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:28 Uhr 11,1 Prozent im Plus bei 0,020 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'464 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,020 EUR. Bei 0,020 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 33 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,236 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1.080,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 14.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meyer Burger Technology-Aktie mit einem Verlust von 97,000 Prozent wieder erreichen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie
Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.