Meyer Burger Technology Aktie News: Hausse bei Meyer Burger Technology am Nachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 14,8 Prozent auf 0,070 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'488 Punkten liegt. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,070 EUR zu. Bei 0,061 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 61'316 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember