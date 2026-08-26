Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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26.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Hausse bei Meyer Burger Technology am Nachmittag
Die Aktie von Meyer Burger Technology zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 14,8 Prozent auf 0,070 EUR nach oben.
Um 16:28 Uhr wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 14,8 Prozent auf 0,070 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'488 Punkten liegt. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,070 EUR zu. Bei 0,061 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 61'316 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Redaktion finanzen.ch
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