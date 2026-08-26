Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag mit Verlusten

Das Papier von Meyer Burger Technology gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 0,060 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'508 Punkten steht. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,060 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,061 EUR. Zuletzt wechselten 60'063 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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