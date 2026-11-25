Die Meyer Burger Technology-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 0,010 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,015 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,010 EUR aus. Bei 0,010 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 179 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1.080,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 1.566,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Redaktion finanzen.ch

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