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25.11.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Nachmittag seitwärts
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt bei 0,010 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Meyer Burger Technology-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 0,010 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,015 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,010 EUR aus. Bei 0,010 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 179 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1.080,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 1.566,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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