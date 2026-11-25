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25.11.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag nahe Nulllinie
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,010 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr bei 0,010 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'847 Punkten steht. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,015 EUR zu. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,010 EUR. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 1 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meyer Burger Technology-Aktie somit 91,525 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2026 auf bis zu 0,001 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Redaktion finanzen.ch
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