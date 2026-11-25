Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,010 EUR an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'844 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,015 EUR an. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,010 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,010 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.080,000 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,001 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 94,000 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember