Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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25.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagnachmittag kaum bewegt
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 0,032 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,032 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,034 EUR zu. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,032 EUR ab. Bei 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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