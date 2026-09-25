Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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25.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Vormittag
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR.
Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'822 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,032 EUR an. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,032 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
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Analysen zu Meyer Burger Technology AG
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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