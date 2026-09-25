Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Vormittag

Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'822 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,032 EUR an. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,032 EUR.

Redaktion finanzen.ch

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