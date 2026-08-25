Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit sattem Kursplus

Das Papier von Meyer Burger Technology legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 22,0 Prozent auf 0,061 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,079 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,050 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 56'732 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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