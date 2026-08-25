Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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25.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meyer Burger Technology zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 22,0 Prozent auf 0,061 EUR.
Das Papier von Meyer Burger Technology legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 22,0 Prozent auf 0,061 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,079 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,050 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 56'732 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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