Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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25.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Meyer Burger Technology. Zuletzt ging es für das Meyer Burger Technology-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 0,051 EUR.
Im Stuttgart-Handel gewannen die Meyer Burger Technology-Papiere um 09:28 Uhr 2,0 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'325 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,051 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,050 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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