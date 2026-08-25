Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag mit sattem Kursplus

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 22,0 Prozent auf 0,061 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'373 Punkten notiert. Bei 0,070 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,050 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35'649 Stück gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

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