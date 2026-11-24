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24.11.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zuletzt ging es für die Meyer Burger Technology-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 23,1 Prozent auf 0,010 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 23,1 Prozent auf 0,010 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'728 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,010 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,012 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 127 Meyer Burger Technology-Aktien.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1.080,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie 94,000 Prozent sinken.
Redaktion finanzen.ch
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