Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 23,1 Prozent auf 0,010 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'764 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,012 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 17 Meyer Burger Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,118 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meyer Burger Technology-Aktie mit einem Kursplus von 1.080,000 Prozent wieder erreichen. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 94,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Redaktion finanzen.ch

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