Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 23,1 Prozent bei 0,010 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,010 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,012 EUR. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 0,118 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.080,000 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (0,001 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Redaktion finanzen.ch

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