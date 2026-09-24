Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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24.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Nachmittag seitwärts
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,032 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'758 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,034 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,032 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,032 EUR. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'441 Stück gehandelt.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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