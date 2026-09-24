Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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24.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt bei 0,032 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,032 EUR an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'731 Punkten notiert. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,034 EUR zu. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Bei 0,032 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Stuttgart 523 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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