Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,032 EUR an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'731 Punkten notiert. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,034 EUR zu. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Bei 0,032 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Stuttgart 523 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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