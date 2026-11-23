Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 30,0 Prozent auf 0,013 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'676 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,024 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,012 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 1'201 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,118 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meyer Burger Technology-Aktie somit 88,983 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,001 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 95,385 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Redaktion finanzen.ch

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