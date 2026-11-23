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23.11.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagvormittag stark gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Meyer Burger Technology. Zuletzt wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 20,0 Prozent auf 0,012 EUR nach oben.
Im Stuttgart-Handel gewannen die Meyer Burger Technology-Papiere um 09:28 Uhr 20,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'486 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,012 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,012 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 161 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,118 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 883,333 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 1.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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