Um 12:28 Uhr sprang die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 30,0 Prozent auf 0,013 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'607 Punkten liegt. Bei 0,014 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,012 EUR. Zuletzt wechselten 171 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 807,692 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 0,001 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 95,385 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Redaktion finanzen.ch

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