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23.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 0,020 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,020 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'380 Punkten steht. Bei 0,021 EUR erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,018 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,020 EUR. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'771 Stück gehandelt.
Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,236 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.080,000 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 97,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Redaktion finanzen.ch
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