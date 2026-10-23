Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,020 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'380 Punkten steht. Bei 0,021 EUR erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,018 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,020 EUR. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'771 Stück gehandelt.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,236 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.080,000 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 97,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Redaktion finanzen.ch

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