Meyer Burger Technology Aktie News: Anleger schicken Meyer Burger Technology am Vormittag tief südwärts

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 10,0 Prozent bei 0,018 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'446 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,018 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,020 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 126 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,236 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meyer Burger Technology-Aktie 1.211,111 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Mit einem Kursverlust von 96,667 Prozent würde die Meyer Burger Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Redaktion finanzen.ch

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