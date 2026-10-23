Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology kommt am Mittag kaum vom Fleck

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,020 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,020 EUR zu. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,018 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,020 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126 Meyer Burger Technology-Aktien.

Bei einem Wert von 0,236 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). 1.080,000 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meyer Burger Technology-Aktie mit einem Verlust von 97,000 Prozent wieder erreichen.

Redaktion finanzen.ch

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