Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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23.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 0,032 EUR ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'804 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,032 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 538 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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