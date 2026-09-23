Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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23.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology bricht am Mittwochvormittag nach oben aus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 8,7 Prozent auf 0,035 EUR zu.
Um 09:28 Uhr wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 8,7 Prozent auf 0,035 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,035 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,032 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 377 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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