Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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23.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Anleger schicken Meyer Burger Technology am Mittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meyer Burger Technology-Aktie musste zuletzt im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 0,032 EUR.
Der Meyer Burger Technology-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'800 Punkten steht. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR ein. Mit einem Wert von 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 509 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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