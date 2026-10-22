Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,018 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'465 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,018 EUR. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,018 EUR nach. Bei 0,018 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 10'158 Meyer Burger Technology-Aktien.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,236 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.211,111 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meyer Burger Technology-Aktie. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 96,667 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember