Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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22.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Mit einem Wert von 0,018 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,018 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'465 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,018 EUR. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,018 EUR nach. Bei 0,018 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 10'158 Meyer Burger Technology-Aktien.
Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,236 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.211,111 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meyer Burger Technology-Aktie. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 96,667 Prozent könnte die Meyer Burger Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Redaktion finanzen.ch
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