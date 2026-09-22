Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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22.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,032 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,032 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'808 Punkten tendiert. Bei 0,034 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,032 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,032 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'877 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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