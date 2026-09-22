Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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22.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,032 EUR.
Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'762 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,033 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,032 EUR. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'575 Stück gehandelt.
Redaktion finanzen.ch
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