Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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22.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagmittag freundlich
Die Aktie von Meyer Burger Technology zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 3,1 Prozent auf 0,033 EUR zu.
Die Meyer Burger Technology-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 0,033 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'850 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,033 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,032 EUR. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 17'393 Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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