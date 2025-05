Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Mittag südwärts

Das Papier von Meyer Burger Technology gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 1,34 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'821 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,34 CHF aus. Bei 1,35 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 48'437 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 CHF. 593,00 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 77,57 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Meyer Burger Technology seine Aktionäre 2023 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meyer Burger Technology einen Verlust von -5,800 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

