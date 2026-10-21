Meyer Burger Technology Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochvormittag aus Meyer Burger Technology

Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 11,1 Prozent auf 0,016 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'368 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,016 EUR. Bei 0,016 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,236 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.375,000 Prozent. Am 14.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,001 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 96,250 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Redaktion finanzen.ch

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