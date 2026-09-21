Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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21.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,032 EUR.
Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,032 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'763 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,040 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,032 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,034 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 34 Stück.
Redaktion finanzen.ch
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