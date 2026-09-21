Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,032 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'627 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,040 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,032 EUR. Bei 0,034 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Bisher wurden heute 9 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

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