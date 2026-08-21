Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tritt am Vormittag auf der Stelle

Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,051 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,052 EUR aus. Die Meyer Burger Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,051 EUR nach. Bei 0,052 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 20 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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