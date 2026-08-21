Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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21.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tritt am Vormittag auf der Stelle
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,051 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,051 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,052 EUR aus. Die Meyer Burger Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,051 EUR nach. Bei 0,052 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 20 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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