Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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21.08.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag nahezu unbewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt bei 0,051 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,051 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'113 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,052 EUR zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,051 EUR. Bei 0,052 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 148 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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