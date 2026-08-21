Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag nahezu unbewegt

Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,051 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'113 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,052 EUR zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,051 EUR. Bei 0,052 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 148 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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