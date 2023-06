Meyer Burger Aktie News: Meyer Burger am Mittwochnachmittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die Meyer Burger-Papiere um 04:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Meyer Burger-Aktie bis auf 0,549 CHF zu. Mit einem Wert von 0,531 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'928'958 Meyer Burger-Aktien.

Bei 0,709 CHF erreichte der Titel am 06.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,678 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2022 Kursverluste bis auf 0,338 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,695 Prozent würde die Meyer Burger-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.08.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 15.08.2024.

Redaktion finanzen.ch

