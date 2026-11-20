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20.11.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich zuletzt im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,010 EUR an der Tafel.
Die Meyer Burger Technology-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 0,010 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'574 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,012 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,010 EUR. Bei 0,010 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 140 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,118 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 1.080,000 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 0,001 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 94,000 Prozent würde die Meyer Burger Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Redaktion finanzen.ch
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