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20.11.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Meyer Burger Technology-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt bei 0,010 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,010 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,010 EUR aus. Bei 0,010 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,010 EUR.
Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,118 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meyer Burger Technology-Aktie 1.080,000 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2026 auf bis zu 0,001 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit noch 94,000 Prozent Luft nach unten.
Redaktion finanzen.ch
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